Вирусолог рассказал, когда снимут все ограничения по COVID-19 в России

Вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил, что частичные ограничения из-за коронавируса сохранятся еще на один-два года. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что важно избежать повторной самоизоляции.

Специалист уверен, что это чревато для экономики, поэтому следует искать золотую меру, вводя меры для снижения загрузки медиков.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», — рассказал Чепурнов.

При этом он отметил, что даже ученые пока не знают, насколько эффективными будут вакцины в массовом применении. Для точных прогнозов, по его словам, требуется много данных. В то же время он подчеркнул, что разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности.

«Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что вирусолог спрогнозировал следующий всплеск COVID-19 в России.