Вирусолог спрогнозировал следующий всплеск COVID-19 в России

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Светлана Александрова
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По мнению врача, коронавирус обосновался в нашей популяции очень надолго.

Вирусолог спрогнозировал следующий всплеск COVID-19 в России

Фото: Depositphotos / lightsource

Тема:
Эпидемия коронавируса

Следующий всплеск заболеваемости COVID-19 начнется в России весной 2021 года, но будет слабее, чем те, которые наблюдались прошлой весной и нынешней осенью. Такую точку зрения высказал в беседе с URA.RU вирусолог из института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост, и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — сказал врач.

По мнению Аграновского, спад заболеваемости не будет быстрым, но в течение года, возможно к лету, вирус существенно ослабеет.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев предположил, что победить COVID-19 удастся к концу 2021 года. Он также назвал ожидаемым и несерьезным наблюдаемый в последние дни рост заболеваемости и высказался против введения строгих ограничительных мер.

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