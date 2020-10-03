Вирусолог спрогнозировал следующий всплеск COVID-19 в России
По мнению врача, коронавирус обосновался в нашей популяции очень надолго.
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Следующий всплеск заболеваемости COVID-19 начнется в России весной 2021 года, но будет слабее, чем те, которые наблюдались прошлой весной и нынешней осенью. Такую точку зрения высказал в беседе с URA.RU вирусолог из института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост, и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — сказал врач.
По мнению Аграновского, спад заболеваемости не будет быстрым, но в течение года, возможно к лету, вирус существенно ослабеет.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев предположил, что победить COVID-19 удастся к концу 2021 года. Он также назвал ожидаемым и несерьезным наблюдаемый в последние дни рост заболеваемости и высказался против введения строгих ограничительных мер.
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