Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки

|
Татьяна Меркер
1 134

Женатые мужчины не в силах устоять перед чарами представительниц этих знаков.

Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Сегодня большой процент браков рушится по причине измены мужчины с любовницей. Представители сильного пола оказываются совершенно слабы перед чарами молодых, страстных обольстительниц. Астрологи утверждают, что способность очаровать и увести мужчину из семьи, присуща женщинам разных знаков зодиака в большей и меньшей степени. Умельцы читать по звездам выделили четыре основных знака зодиака, рожденные под которыми женщины являются обольстительницами и разлучницами.

Скорпион

Один из самых загадочных и таинственных знаков. Рожденные под ним женщины окутывают любовника «магическими» чарами. Мужчины вступают в отношения с девушкой-Скорпионом со всей теплотой и нежностью, при этом не подозревая, что она может больно ужалить. Скорпион наносит свой удар в любой момент, когда чувствует, что теряет контроль над партнером, не оставляя ему шансов принимать собственные решения.

Лев

Энергичная и красивая Львица легко завоевывает сердца мужчин и разбивает их с такой же непринужденностью. Она привыкла быть во всем первой и единственной, поэтому, если уж ей приглянулся женатый мужчина, она любыми способами заставит его оставить законную супругу.

Рак

Эмоциональные, харизматичные и веселые Раки способны очаровать любого. Мужчины ценят «легкость общения» с представительницами этого знака, новые эмоции и страсть, которая успела угаснуть в союзе с женой. Они восторгаются своей молодой жизнерадостной подругой, с рвением исполняют ее прихоти и желания, а просьбу уйти из семьи ради возлюбленной, воспринимают как само собой разумеющееся.

Овен

Женщина-Овен упряма и всегда добивается своих целей, чего бы ей и окружающим людям это ни стоило. Она обладает хорошими актерскими данными и может сыграть перед мужчиной роль бедной овечки, нуждающейся в помощи и заботе. Когда спектакль закончен, возлюбленный оказывается «на удочке» обольстительницы и не может найти в себе сил оставить любовницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаков зодиака самый самовлюбленный.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:51
Звезда Playboy «постирала все вещи» и осталась в одном сексуальном белье — фото
19:39
Президент Азербайджана озвучил условие прекращения огня в Карабахе
19:29
Американские журналисты рассказали о панике Трампа, узнавшего о COVID-19
19:16
Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки
19:09
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео
18:58
Бог микса: стилист Лисовец высказался о смерти основателя бренда Kenzo

Сейчас читают

Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану — видео
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок