Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки

Сегодня большой процент браков рушится по причине измены мужчины с любовницей. Представители сильного пола оказываются совершенно слабы перед чарами молодых, страстных обольстительниц. Астрологи утверждают, что способность очаровать и увести мужчину из семьи, присуща женщинам разных знаков зодиака в большей и меньшей степени. Умельцы читать по звездам выделили четыре основных знака зодиака, рожденные под которыми женщины являются обольстительницами и разлучницами.

Скорпион

Один из самых загадочных и таинственных знаков. Рожденные под ним женщины окутывают любовника «магическими» чарами. Мужчины вступают в отношения с девушкой-Скорпионом со всей теплотой и нежностью, при этом не подозревая, что она может больно ужалить. Скорпион наносит свой удар в любой момент, когда чувствует, что теряет контроль над партнером, не оставляя ему шансов принимать собственные решения.

Лев

Энергичная и красивая Львица легко завоевывает сердца мужчин и разбивает их с такой же непринужденностью. Она привыкла быть во всем первой и единственной, поэтому, если уж ей приглянулся женатый мужчина, она любыми способами заставит его оставить законную супругу.

Рак

Эмоциональные, харизматичные и веселые Раки способны очаровать любого. Мужчины ценят «легкость общения» с представительницами этого знака, новые эмоции и страсть, которая успела угаснуть в союзе с женой. Они восторгаются своей молодой жизнерадостной подругой, с рвением исполняют ее прихоти и желания, а просьбу уйти из семьи ради возлюбленной, воспринимают как само собой разумеющееся.

Овен

Женщина-Овен упряма и всегда добивается своих целей, чего бы ей и окружающим людям это ни стоило. Она обладает хорошими актерскими данными и может сыграть перед мужчиной роль бедной овечки, нуждающейся в помощи и заботе. Когда спектакль закончен, возлюбленный оказывается «на удочке» обольстительницы и не может найти в себе сил оставить любовницу.

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