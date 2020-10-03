Нарцисс до мозга костей: ТОП-4 самых самовлюбленных знаков зодиака

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Татьяна Меркер
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Астрологи утверждают, что склонность человека к завышенной самооценке и высокомерию можно определить, в том числе по звездам.

Нарцисс до мозга костей: ТОП-4 самых самовлюбленных знаков зодиака

Фото: Depositphotos / DmitriyAnaniev

Каждый знак зодиака отличают определенные черты характера, склонности и манеры. Зная дату рождения человека, можно по звездам прочитать его психологический портрет, выяснить, какие свойства характера выражены у него в большей мере. Например, легко узнать, на сколько человек склонен к нарциссизму. Астрологи с легкостью назвали четыре самых самовлюбленных знака зодиака.

Телец

Напористые, целеустремленные и упрямые Тельцы любят, чтобы все было в их власти. Именно заведуя всеми процессами вокруг себя, они доказывают себе и окружающим свою значимость. Упорно верят, что мир крутится вокруг них, и никто не справится с делом лучше, чем они. Они не замечают своего нарциссизма, поэтому не видят в этом проблемы.

Лев

Пылкие и страстные Львы считают себя лучшими любовниками, самыми интересными собеседниками и в целом наиболее привлекательными из всех окружающих себя людей. Кроме того, они пойдут на все что угодно ради того, чтобы добиться своих целей и удовлетворить собственные интересы.

Скорпион

Эмоциональные и порой противоречивые Скорпионы уверены только в одном — нет никого лучше, чем они сами. Самовлюбленность Скорпионов особенно сильно проявляется в моменты печали и обиды. Они уверены, что окружающие несправедливы к ним, начинают жалеть себя и мстить «обидчикам».

Водолей

Водолеи полны энтузиазма, решительности и уверенности в себе. Они успешны в делах, в том числе любовных, являются «душой» любой компании — все это только подпитывает присущий им нарциссизм. Также Водолеи склонны использовать людей в своих целях. Их «благородные» намерения — лишь игра и способ привлечь к себе внимание.

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