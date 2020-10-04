Школу разбомбили в карабахском Степанакерте — видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 59

Корреспондент МИЦ «Известия» работает на месте ЧП.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Очередной снаряд, упавший в столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте, разбомбил общеобразовательную школу. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.

«Попали снаряды в школу. Здание проверили на наличие снарядов. Вот так выглядит коридор, двери сорваны», — рассказывает Кулага.

Степанакерт 4 октября подвергся ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Корреспондент МИЦ «Известия» с места событий сообщал, что упало сразу несколько снарядов. Несколькими часами ранее власти Карабаха заявили, что при нанесении ответного удара на обстрелы ракетами, в азербайджанском Гяндже ими был уничтожен военный аэродром. Сторона противника же эту информацию опровергла.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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