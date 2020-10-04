Дом укрывшего журналистов пенсионера в Степанакерте пострадал от обстрела
Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага показал, во что превратилась комната, где он провел ночь.
Фото, видео: Reuters / AZIZ KARIMOV; 5-tv.ru
Дом пожилого местного жителя Степанакерта пострадал от очередного обстрела, которые 4 октября происходят в столице непризнанного Нагорного Карабаха с завидной регулярностью. В этом доме прошлой ночью находился корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага. Теперь он показывает, что осталось от комнаты, где журналистов приютил пенсионер.
«Осколок от снаряда прилетел в дом пенсионера», — рассказал он.
Обстрелы Степанакерта продолжаются. Люди с раннего утра сидят в бомбоубежищах и подвалах.
В свою очередь МО Азербайджана выпустило заявление об обстреле Гянджи со стороны ВС Армении. При обстреле ранены более 30 мирных граждан, один погиб. Такие данные приводят в Генпрокуратуре страны.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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