Муж или любовник: «врач с пистолетом» о том, кто мог нанести травмы петербурженке

Анестезиолог-реаниматолог Владимир Брацлавский озвучил свою версию конфликта с женщиной и ребенком в Зеленогорске, когда он продемонстрировал оппонентам пистолет. В беседе с 5-tv.ru он подчеркнул, что никого не бил, а обвинившую в побоях женщину мог и вовсе избить ее муж.

Доктор начал свой рассказ с того, что он ни от кого не скрывается и в частности, от следствия.

«Я ни от кого не скрываюсь. От вас ведь не скрываюсь и от следствия точно так же не скрываюсь. Слишком много грязи на меня выливается. Я ни на кого не нападал», – сказал Брацлавский.

При этом врач не знает, откуда у женщины взялись следы побоев. Он также выдвинул свою версию произошедшего.

«Может ее муж побил. Я не знаю. Или любовник. Я никого не бил. Я вообще никогда не дерусь», – заявил он.

В конце беседы доктор еще раз отметил, что планирует написать встречное заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о версии женщины, пострадавшей от врача с пистолетом. Весь инцидент она описала двумя словами – «бандитский Петербург». Конфликт между анестезиологом и семьей произошел в Зеленогорске 4 октября. Как рассказывала Елена, Владимир Барцлавский ударил ее кулаком по уху после двух замечаний. А когда за пострадавшую заступился муж в дело пошел пистолет. После удара травматологи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и удар мягких тканей.

В любом случае во всем должна разобраться полиция, которая уже начала проверку по факту произошедшего.