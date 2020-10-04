Бог микса: стилист Лисовец высказался о смерти основателя бренда Kenzo

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Александр Просяник
Эксклюзив 105

Японец Кендзо Такада умер 4 октября от последствий коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nasser Berzane; 5-tv.ru

Известный российский стилист и опытный знаток моды Владислав Лисовец высказался о смерти известного на весь мир японского модельера Кендзо Такада. В беседе с 5-tv.ru он напомнил, что сам автор бренда уже практически не имел к нему никакого отношения. Несмотря на это, Kenzo продолжал вести линию в моде, положенную Такада.

По словам Лисовца, он один из немногих дизайнеров, кто в свое время предложил и научил дизайнеров невероятно миксовать между собой принты.

«Бог микса. Это яркое явление азиатской культуры в европейской моде. Он номер один в этом направлении, кто привил азиатский стиль, показал его несколько по-другому и смог дать возможность европейцам прикоснуться к этой культуре», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что создатель бренда Kenzo умер от коронавируса. Кендзо Такада ушел из жизни в возрасте 81 года.

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