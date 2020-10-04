Создатель бренда Кензо умер от коронавируса

Создатель знаменитого бренда Кендзо Такада умер в результате осложнений от коронавируса в возрасте 81 года, пишет РИА Новости.

Известный японский модельер и дизайнер родился 27 февраля 1939 года в небольшой деревне в провинции Хиого. Он был последним и пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Интерес к дизайну у него проявился с раннего детства, однако полностью он был покорен увидев модный журнал. Затем мальчик часами мастерил платья для бумажных кукол своих сестер.

Поступить учиться на модельера первой в семье пошла его старшая сестра. Закончив школу, он последовал ее примеру. Родители были против и настаивали на более практичной профессии. Кендзо выдержал несколько месяцев на факультете английской литературы, однако позже решил вернуться к своему призванию. Для этого он переезжает в Токио и устраивается работать маляром. После удача улыбнулась ему и он поступил в престижную школу модельеров Bunka Gakuen, где стал первым студентом-юношей за всю историю.

По окончанию учебного заведения Кендзо стал дизайнером токийского магазина Sanai, подрабатывая параллельно моделью для местных журналов. В 26 лет он продал все, что было и переехал в Париж. Даже без знания французского языка. В первые годы ему приходилось много трудиться, он брался за любую работу, включая разработку эскизов одежды даже для цирка.

Настоящей точкой отчета его творческой биографии можно назвать модный показ в 1972 году на вокзале Orsay. Он смело объединил кимоно с яркими принтами, что принесло первую популярность. Парижане, хоть и были впечатлены, но не спешили скупать коллекцию одежды.

Уже к концу 70-х Кендзо стал самым популярным модельером Парижа и начал заниматься сумками. Все его показы проходили везде, кроме подиумов: модели удивляли всех смелыми взглядами японского дизайнера по площадям, в зданиях биржи и музеях, в парижском цирке, на мосту, украшенном бесчисленными цветами.

Нельзя не упомянуть и линейку парфюма японца. Ca Sent Beau появилась в 1987 году и внесла новую главу в жизнь дизайнера. Сейчас индустрию без его флагманских линеек практически невозможно представить.

Мужчина в начале 2000-х окончательно отошел от работы с брендом Kenzo, предоставив дело своей жизни талантливым преемникам.