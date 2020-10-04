Яхта с детьми села на мель в акватории Финского залива

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Александр Просяник
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На судне в тот момент находились четыре ребенка и один взрослый.

Яхта с детьми села на мель в акватории Финского залива

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Катамаран «Одиссей» в акватории Финского залива сел на мель. Инцидент произошел вечером 4 октября в Выборгском районе Ленинградской области, рассказали в региональном МЧС.

Сообщение о севшем на мель судне поступило спасателям в 19:45. На борту катамарана находились четыре ребенка и один взрослый. К спасению людей у бухты Желтая была привлечена дежурная смена поискового-спасательного подразделения «Берег». На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники.

К 20:00 детей с яхты сняли и начали везти на материк. Работа с судном продолжится после доставки маленьких пассажиров на берег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти корабль «сел на мель» посреди дороги в поселке Морозов.

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