Яхта с детьми села на мель в акватории Финского залива
На судне в тот момент находились четыре ребенка и один взрослый.
Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Катамаран «Одиссей» в акватории Финского залива сел на мель. Инцидент произошел вечером 4 октября в Выборгском районе Ленинградской области, рассказали в региональном МЧС.
Сообщение о севшем на мель судне поступило спасателям в 19:45. На борту катамарана находились четыре ребенка и один взрослый. К спасению людей у бухты Желтая была привлечена дежурная смена поискового-спасательного подразделения «Берег». На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники.
К 20:00 детей с яхты сняли и начали везти на материк. Работа с судном продолжится после доставки маленьких пассажиров на берег.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти корабль «сел на мель» посреди дороги в поселке Морозов.
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