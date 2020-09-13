Видео: Корабль «сел на мель» посреди дороги в поселке под Петербургом
Очевидцы предположили, что судно «выкинуло штормом».
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Фото, видео: ВКонтакте / spb_today
Необычная ситуация возникла на дороге поселка Морозов в Ленинградской области. Местные жители обнаружили катер посреди дороги прямо на асфальте.
Видеоролик с судном «припаркованным» прямо на дорожной полосе было опубликовано в группе «ВКонтакте», где вызвало бурное обсуждение подписчиков. Пользователи сети попыталась найти объяснение увиденному, не обошлось без невероятных версий и шуток.
«Выкинуло штормом на берег»
«Хорошо кто-то выходные провел»
«Ищите капитана судна на лыжах где-то рядом должен быть»
«Как много вопросов и как мало ответов» — написали юзеры.
Истинная причина такого странного происшествия остается неизвестной, вероятно, катер кинули на дороге во время его транспортировки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль провалился под асфальт в центре Астрахани.
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