Видео: Корабль «сел на мель» посреди дороги в поселке под Петербургом

Необычная ситуация возникла на дороге поселка Морозов в Ленинградской области. Местные жители обнаружили катер посреди дороги прямо на асфальте.

Видеоролик с судном «припаркованным» прямо на дорожной полосе было опубликовано в группе «ВКонтакте», где вызвало бурное обсуждение подписчиков. Пользователи сети попыталась найти объяснение увиденному, не обошлось без невероятных версий и шуток.

«Выкинуло штормом на берег»

«Хорошо кто-то выходные провел»

«Ищите капитана судна на лыжах где-то рядом должен быть»

«Как много вопросов и как мало ответов» — написали юзеры.

Истинная причина такого странного происшествия остается неизвестной, вероятно, катер кинули на дороге во время его транспортировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль провалился под асфальт в центре Астрахани.