«Недостаточно любви»: Анна Калашникова рассказала, как живется Харламову после расставания с Асмус

|
Александр Просяник
67

Подробностями певица и модель поделилась на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina; 5-tv.ru

Певица, актриса, модель и звезда ток-шоу Анна Калашникова рассказала, как живется Гарику Харламову после расставания с Кристиной Асмус. О жизни почти холостого коллеги по цеху селебрити рассказала в беседе с 5-tv.ru на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля, который стартовал сегодня.

«Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки», — рассказала певица.

Знаменитая пара Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании 22 июня 2020 года. Супруги прожили в браке почти восемь лет и воспитывают дочку Настю. Бракоразводный процесс еще не завершен, однако пара уже договорилась, что будут на равных принимать участие в жизни своего ребенка.

Московский международный кинофестиваль в этом году проходит с 1 по 8 октября. Знаковое мероприятие в мире кино пришлось перенести с апреля на октябрь из-за распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о громких премьерах Московского международного кинофестиваля.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
Лунный календарь на октябрь: Что можно и нельзя делать?

Последние новости

0:50
Григорий Лепс потерял «Пироги», «Рюмка водки» еще осталась
0:25
Стали известны подробности нападения медведя на людей в цирке в Подмосковье
0:19
«Люблю»: Чумаков опубликовал трогательный снимок со свадьбы
0:00
«Бывает получается, бывает и похуже» — Захарова о воспитании маленькой дочери
23:49
Слуцкая раскрыла детали своего неизлечимого заболевания
23:31
«Недостаточно любви»: Анна Калашникова рассказала, как живется Харламову после расставания с Асмус

Сейчас читают

«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни
«Лапку дал мне»: Рудковская опубликовала видео с новорожденным сыном
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок