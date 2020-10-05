Как петербургский врач стал главным героем вооруженного конфликта —видеорепортаж

В Петербурге вооруженный пистолетом мужчина напал на маму с ребенком. Сначала он ударил женщину по лицу, после чего стал угрожать оружием. У матери – черепно-мозговая травма, у сына – психологическая. Мальчик до сих пор не разговаривает.

Самое шокирующее в этой истории - личность нападавшего - дебошир работает реаниматологом, и замещает главврача одной из больниц Северной столицы.

Подробности происшествия выяснила корреспондент Алиса Паршакова. Подробнее смотрите в видеосюжете.