Как петербургский врач стал главным героем вооруженного конфликта —видеорепортаж
В настоящий момент напавший на маму с ребенком реаниматолог задержан.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
В Петербурге вооруженный пистолетом мужчина напал на маму с ребенком. Сначала он ударил женщину по лицу, после чего стал угрожать оружием. У матери – черепно-мозговая травма, у сына – психологическая. Мальчик до сих пор не разговаривает.
Самое шокирующее в этой истории - личность нападавшего - дебошир работает реаниматологом, и замещает главврача одной из больниц Северной столицы.
Подробности происшествия выяснила корреспондент Алиса Паршакова. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Читайте также
+13° 762 мм рт. ст.
82%
82%
78.09
0.81 91.58
0.86
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?