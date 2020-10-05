Обстрел Степанакерта возобновился на рассвете. О ситуации в столице непризнанного Нагорного Карабаха рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.

«Степанакерт снова был подвержен обстрелу. Сейчас сложно понять, куда именно прилетел снаряд. С гор спустился туман. Видимость — метров два-три. Сейчас приходится ориентироваться на ощупь. Все, что пока удается найти — осколки от снаряда. Ими усыпана вся площадь», — сообщил журналист.

Кулага также показал осколки от снаряда.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.