Обстрел Степанакерта возобновился на рассвете — видео
Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага рассказал об обстановке в столице непризнанного Нагорного Карабаха.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Обстрел Степанакерта возобновился на рассвете. О ситуации в столице непризнанного Нагорного Карабаха рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.
«Степанакерт снова был подвержен обстрелу. Сейчас сложно понять, куда именно прилетел снаряд. С гор спустился туман. Видимость — метров два-три. Сейчас приходится ориентироваться на ощупь. Все, что пока удается найти — осколки от снаряда. Ими усыпана вся площадь», — сообщил журналист.
Кулага также показал осколки от снаряда.
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