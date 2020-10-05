Обстрел Степанакерта возобновился на рассвете — видео

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 61

Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага рассказал об обстановке в столице непризнанного Нагорного Карабаха.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Обстрел Степанакерта возобновился на рассвете. О ситуации в столице непризнанного Нагорного Карабаха рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.

«Степанакерт снова был подвержен обстрелу. Сейчас сложно понять, куда именно прилетел снаряд. С гор спустился туман. Видимость — метров два-три. Сейчас приходится ориентироваться на ощупь. Все, что пока удается найти — осколки от снаряда. Ими усыпана вся площадь», — сообщил журналист.

Кулага также показал осколки от снаряда.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:59
На машине сквозь время: На «Игоре» под Петербургом состоялось ретроралли
7:40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
7:34
Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержан
7:23
Адвокат: бойфренд Конкиной просил не расследовать ее убийство
7:17
Как петербургский врач стал главным героем вооруженного конфликта —видеорепортаж
7:00
Чем вызвана экологическая катастрофа на Камчатке — видеорепортаж

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
«Полина лучше»: Фото Литвиновой на странице мужа Гагариной возмутило фанатов
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок