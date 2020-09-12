«Я медленно умирала»: сын Саши Черно после родов попал в реанимацию

Звезда «Дома-2» Саша Черно поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram рассказом о причине, по которой стала хорошей матерью. Оказалось, что ее долгожданный и желанный сын от коллеги по стройке любви Иосифа Оганесяна в роддоме попал в реанимацию после приступа гипогликемии.

Черно выложила видео, сделанное в реанимации больницы, когда Стефану было всего четыре дня от роду.

«Папочка! Был серьезный разговор с мамой, и мы пообещали скоро поправиться. Да, Стефан? Он пообещал скоро пойти на поправку и больше нас так не пугать, ведь вся семья его ждет. Мой дорогой, чудо мое», — слышно ее голос за кадром.

Также Черно рассказала в подробностях, как ее ребенок оказался при смерти сразу после появления на свет.

«У всех были подозрения почему же нас так поздно выписывают. Помните, как я больше всех орала, какая же это все фигня, когда врачи что-то там говорят? Так вот сама же за это и поплатилась. Родился здоровый, хороший ребенок. Нас готовили к выписке, и вот в одну из ночей у него случился приступ гипогликемии», — рассказала Саша.

Сложности со здоровьем у малыша начались на фоне инсулинорезистентности матери. Саша Черно имеет избыточный вес, а беременность может вызывать такие проблемы, а также влиять на состояние ребенка.

«В штучках на голове, капельницах, пока в этот момент я бросалась в ноги врачам, билась в конвульсиях и медленно умирала. Тогда я молилась всем богам, лишь бы мой ребенок был жив и здоров», — вспомнила те страшные дни молодая мать.

Instagram @sasha_cherno93_official

К счастью, врачи смогли помочь мальчику. Это заставило Черно пересмотреть свой подход к ведению беременности. Ранее она неоднократно ругала врачей, которые запрещали ей заводить детей без тщательного планирования.

«Поэтому готовиться к беременности обязательно надо!» — заключила звезда «Дома-2».

Черно поблагодарила за все врачей роддома, а также мужа Иосифа Оганесяна. Он поддержал ее в этот сложный момент жизни и постоянно был рядом.

Коллеги по реалити-шоу поддержали подругу в комментариях с ее душещипательной историей.

«Сашенька, я представляю, что ты тогда пережила, я плачу. Слава Богу, что все сейчас хорошо. Растите здоровенькими», — написала ей Ольга Рапунцель.

«Сладенький, дай Бог тебе здоровья», — поддержала ее и Алена Рапунцель.

Впрочем, не все были столь любезны.

«Ну, не зря же тебе говорили худеть перед тем, как забеременеть!» — с мнимым сочувствием пожурил Черно один из подписчиков.

«Дело не в похудении, а в сахаре. Нужно внимательно следить за здоровьем», — пояснила в ответ девушка, которая много лет борется с хейтерами из-за своей нестандартной фигуры.

Саша Черно стала матерью 30 июля, причем ребенок родился на десять дней позже срока. Она была очень счастлива, ведь сделанный в юности аборт и лишний вес едва не поставили крест на ее мечте о собственном малыше.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудницу роддома уволили за разглашение имени сына Саши Черно.