Аннулировать цифровую доверенность в России станет проще
В стране хотят запустить интернет-сервис, который будет находиться в ведомстве Федеральной нотариальной палаты.
Фото, видео: ru.depositphotos; 5-tv.ru
В России запустят веб-сервис, с помощью которого можно аннулировать цифровую доверенность, не выходя из дома. Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.
Управление электронным реестром планируют поручить Федеральной нотариальной палате. Заявления будут принимать через интернет — в течение суток на почту отправителя придет уведомление. Обычную доверенность на бумажном бланке так быстро отменить не получится.
В первую очередь все это ударит по мошенникам, когда доверенное лицо использует свой статус в корыстных целях. В итоге граждане лишаются недвижимости или попадают в долговые ямы.
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