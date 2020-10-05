Аннулировать цифровую доверенность в России станет проще

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В стране хотят запустить интернет-сервис, который будет находиться в ведомстве Федеральной нотариальной палаты.

Фото, видео: ru.depositphotos; 5-tv.ru

В России запустят веб-сервис, с помощью которого можно аннулировать цифровую доверенность, не выходя из дома. Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.

Управление электронным реестром планируют поручить Федеральной нотариальной палате. Заявления будут принимать через интернет — в течение суток на почту отправителя придет уведомление. Обычную доверенность на бумажном бланке так быстро отменить не получится.

В первую очередь все это ударит по мошенникам, когда доверенное лицо использует свой статус в корыстных целях. В итоге граждане лишаются недвижимости или попадают в долговые ямы.

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