Аннулировать цифровую доверенность в России станет проще

В России запустят веб-сервис, с помощью которого можно аннулировать цифровую доверенность, не выходя из дома. Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.

Управление электронным реестром планируют поручить Федеральной нотариальной палате. Заявления будут принимать через интернет — в течение суток на почту отправителя придет уведомление. Обычную доверенность на бумажном бланке так быстро отменить не получится.

В первую очередь все это ударит по мошенникам, когда доверенное лицо использует свой статус в корыстных целях. В итоге граждане лишаются недвижимости или попадают в долговые ямы.