Гонщик бросил бампер в соперника и устроил драку: громкий скандал на чемпионате мира по картингу

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Обычная авария завершилась массовой потасовкой.

Фото, видео: www.globallookpress / Nikolay Titov; 5-tv.ru

Финал чемпионата мира по картингу, который проходил в Италии, закончился крупным скандалом. Началось все с, казалось бы, рядовой аварии, в результате которой из гонки выбыл Лука Корбери. Разозлившись, он бросил в соперника бампер своего разбитого карта. К счастью, к серьезным последствиям этот инцидент не привел.

Но страсти на этом не улеглись. После финиша Корбери бросился на соперника с кулаками. Гонщиков пытались разнять, но все закончилось массовой потасовкой. Чем это закончится для зачинщика драки, не понятно: Лука Корбери еще до старта объявил, что завершает свою спортивную карьеру из-за плохих результатов.

Позже стало известно, что итальянский картингист, оказавшийся в центре скандала, принес извинения автоспортивному сообществу.

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