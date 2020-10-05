Театральный грим или натуральный румянец: что макияж может сказать о характере женщины

Почти каждая женщина начинает свое утро с нанесения макияжа. Одним достаточно для этого 15-ти минут, другие проводят у зеркала больше часа. Одни девушки предпочитают естественные тени, другие — темные выразительные стрелки. Но совершенно точно можно сказать, что для каждой из них макияж является способом самовыражения, а окружающим позволяет прочитать характер женщины.

Психолог Мария Рудакова объяснила, что яркий, вызывающий макияж может означать желание человека быть особенным, обладать индивидуальностью и показывать ее миру. Это больше свойственно творческим «театральным» личностям.

«Бывает так, что возникает подмена внутренней индивидуальной неповторимости „эго“ человека с внешними проявлениями. Я как-то заметила, что люди хотят чувствовать себя оригинальными, и в этом мы как раз и не оригинальны», — заявила психолог.

Девушки, которые категорически отказываются от использования косметики зачастую чувствуют себя уверенно и непринужденно. У них не возникает необходимости прятать комплексы за «маской». Такие женщины открыты к миру и уверенно идут по жизни.

«Не занимаются украшательством люди так называемого „шизоидного“ характера. Человека интересует не его внешность, а его содержание, то есть оно очень глубокое и насыщенное», — пояснила Рудакова.

Кроме того, психолог назвала макияж «социальным контекстом». С помощью косметики человек может предстать перед окружающими в ином свете. Это связано с социальным взаимодействием — общаясь с другими людьми, человек соприкасается с ними «ложной или истинной самостью». Простыми словами, девушка, которая не стесняется быть такой, какая она есть, и не боится осуждения — старается выглядеть более естественно и использует меньше косметики. Ложный «фальшивый» образ с помощью макияжа создают девушки, которые хотят показаться лучше, по сути, играя чужую роль с «театральным гримом».

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