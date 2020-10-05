«Ленфильму» грозят отключить электричество за неуплату

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 46

Задолженность киностудии достигла уже 22 миллионов рублей.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

«Петербургская сбытовая компания» требует, чтобы «Ленфильм» оплатил долги за электроэнергию, которые копятся с мая 2012 года. Сумма за восемь лет набежала внушительная — 22 миллиона рублей. Чтобы повлиять на киностудию, представители ПСК планируют обесточить помещение, пишет 78.ru.

«Сейчас мы разрабатываем технические мероприятия, чтобы это было возможно сделать, но повод имеется — это долг. Как только мы физически сможем его отключить, направим уведомление на отключение», — рассказала пресс-секретарь ПСК Татьяна Бабичева.

Сотрудник компании также отметила, что о дате прекращения подачи электроэнергии говорить пока не приходится, но часть задолженности уже взыскивается в судебном порядке.

Сотрудники «Ленфильма» признают, что долги у киностудии есть, и руководство старается постепенно их выплачивать. Официального комментария от кинопроизводственной компании пока не поступало.

В январе 2020 года в Министерстве культуры говорили о существовании одобренного президентом России плана по выводу «Ленфильма» из кризиса. Тогда бывший министр культуры Владимир Мединский, отмечал, что первоочередной задачей киностудии является погашение долгов по кредитам и налогам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку».

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