Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку»

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Василий Заика
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Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку»

Фото: Depositphotos / GaudiLab

Тема:
Эпидемия коронавируса

Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на уделенный режим. Соответствующее постановление 2 октября подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Согласно документу, руководителям организаций рекомендовано отправить на «удаленку» тех, кто не участвует в обеспечении функционирования предприятия. Кроме того, уже работающим из дома сотрудникам предписано сохранить данный режим организации труда.

Жители Петербурга обязаны неукоснительно соблюдать все требования и рекомендации, указанные в постановлении губернатора. В частности, соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки в магазинах, на вокзалах, в аэропорту, на остановках общественного транспорта и во время поездок в нем, в том числе в такси.

Петербуржцам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Органы государственной власти совместно с волонтерами должны обеспечить этой категории граждан доставку продуктов.

Помимо прочего, с 5 октября по 2 ноября в городе на Неве приостанавливается предоставление социальных услуг в полустационарной форме.

«Это ограничение не коснется социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, которые могут предоставляться гражданам дистанционно», — сообщили в Смольном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель ВОЗ призвала не допустить локдауна в России из-за COVID-19.

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