Мумии возвращаются! Египетские археологи сделали сенсационную находку

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В некрополе недалеко от Каира обнаружены сразу 59 прекрасно сохранившихся саркофагов.

Фото, видео: ТАСС / Ahmed Gomaa; 5-tv.ru

Египетские археологи заявили о научной сенсации — недалеко от Каира, в некрополе Саккара, обнаружены сразу 59 саркофагов с прекрасно сохранившимися мумиями. При этом возраст захоронений — 26 веков! Нашли их в трех шахтах, расположенных одна над другой. По словам ученых, это мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников.

Кроме исторической, находка имеет огромную культурную ценность — из-за выдающейся росписи саркофагов. Некоторые изображения выглядят как новые. Удивительно так же, как за столько веков до захоронений не добрались расхитители гробниц.

После атрибуции все находки выставят в Большом Египетском музее, недалеко от пирамид в Гизе.

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