Известная российская певица Наташа Королева до сих пор подробно никак не комментировала скандал, разразившийся вокруг измены ее супруга Сергея Глушко, известного под сценическим псевдонимом Тарзан. Недавно он публично признался, что начинающая актриса Анастасия Шульженко соблазнила его, а потом пыталась шантажировать выдуманной беременностью. Королева наконец решилась прокомментировать происходящее в шоу «Осторожно, Собчак!». Певица заявила, что сразу простила мужа, а историю с его якобы романом с актрисой считает спланированной акцией.

«Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Раскрутить любого нормального мужа проблем нет, если целенаправленно это делать. Для меня было больше переживания за него, что он по своей глупости попал в эту ситуацию», — приводит слова Королевой «Экспресс газета».

Певица говорит, что не оправдывает Тарзана, но за 20 лет совместной жизни научилась не ревновать, ведь на протяжении всего этого времени ей постоянно звонили фанатки стриптизера, пытаясь убедить, что состояли с ним в отношениях или даже беременны от него.

Сам Глушко называет свою жену святой женщиной и говорит, что не знает, почему она его простила — он был готов принять любое ее решение, даже развод.

Ранее 5-tv.ru, что любовнице Тарзана Анастасии Шульженко угрожают расправой в соцсетях. Сама же 28-летняя актриса грозится подать в суд на журналистов.