Любовница «Тарзана» грозит подать в суд на журналистов

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Василий Заика
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По словам Анастасии Шульженко, в прессе о ней регулярно появляются гнусные байки.

Любовница «Тарзана» грозит подать в суд на журналистов

Фото: Instagram @anastasiya.shulzhenko

Любовница стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко Анастасия Шульженко грозит подать в суд на журналистов. 28-летняя девушка крайне возмущена чередой нелепых и гнусных историй о ней, которые с завидной регулярностью стали появляться в прессе.

Не так давно Гоген Солнцев заявлял «пишущей братии», что начинающая актриса будто бы хотела прервать беременность. По словам шоумена, Анастасия Шульженко чуть ли не ежедневно посещает баню, так как «хочет выжечь паром» плод. Помимо прочего, бывший участник «Дома-2» якобы предложил любовнице «Тарзана» продать ему ребенка за три миллиона рублей. Узнав об этом, Анастасия Шульженко пришла в ужас и поспешила опровергнуть нелепые слухи.

«Сейчас все подряд безнаказанно публикуют про меня какую-то ересь, называя „любовницей“, „шалавой“, „проституткой“. Ладно, я смирилась с этим и с тем, что пишут про меня в соцсетях. Но то, что говорит этот Солнцев, уже чересчур», — цитируют девушку «Дни.ру».

Анастасия Шульженко утверждает, что никогда не общалась с Гогеном Солнцевым на указанные выше темы. Актриса отмечает, что во избежание разного рода пересудов намерена отстаивать свои честь и достоинство в суде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Тарзан» с Королевой появились перед камерой в обнимку после слухов об изменах.

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