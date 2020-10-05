«Будь ты проклята!» — Молодой любовнице Тарзана угрожают расправой в соцсетях
Начинающая актриса Анастасия Шульженко стала объектом массового хейта.
Фото: Instagram @anastasiya.shulzhenko
Массовая ненависть поклонников Наташи Королевой и российских зрителей ток-шоу к начинающей актрисе Анастасии Шульженко временами выливается в угрозы. Девушка, ставшая известной как любовница Сергея «Тарзана» Глушко, заработала себе незавидную репутацию разлучницы.
Каждый пост 28-летней красавицы в Instagram до сих пор наводняют оскорбительные комментарии. Фанаты певицы и просто неравнодушные к скандалу вокруг семейной пары называют Настю женщиной легкого поведения и низкопробной артисткой. А самые впечатлительные обещают устроить ей расправу при встрече.
«Взяла б ремень да отшлепала так, чтобы вся дурь из головы вышла»;
«Будь ты проклята! Тебе все бумерангом вернется! Попадись мне только!»
«Когда лезешь в чужую семью, будь готова ко всему! Мало того, что спала с ним, так еще и обнародовала! Аплодисменты хотела? Получи теперь соответствующую реакцию! Еще хорошо отделалась!» — пишут неутомимые хейтеры.
В последнее время многие уверены, что звездная пара придумала историю с изменой Тарзана, чтобы привлечь к себе внимание перед выходом новой песни Королевой. «Шишки» за такой «обман» опять-таки прилетают Анастасии. В том числе за неубедительную игру в неразделенную любовь к стриптизеру.
«Обдурили людей и себя облили помоями!»
«Он ошибся в одном — в том, что выбрал эту девушку», — считают пользователи.
Сама любовница знаменитости не реагирует на негативные отзывы и продолжает делать публикации в микроблоге, не закрывая к ним комментарии.
В начале сентября Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По ее словам, муж привел домой двух дам, пока она находилась в отъезде, а по возвращении обнаружила пропажу. Вскоре Шульженко призналась, что приходила к артисту. В телешоу девушка заявила на публику, что давно строит с ним отношения и ждет от стриптизера ребенка. Позже информация о беременности не подтвердилась.
После назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. Глушко открестился от чувств к Анастасии и осудил ее за обнародование видео интимного характера с его участием.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану.
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