Массовая ненависть поклонников Наташи Королевой и российских зрителей ток-шоу к начинающей актрисе Анастасии Шульженко временами выливается в угрозы. Девушка, ставшая известной как любовница Сергея «Тарзана» Глушко, заработала себе незавидную репутацию разлучницы.

Каждый пост 28-летней красавицы в Instagram до сих пор наводняют оскорбительные комментарии. Фанаты певицы и просто неравнодушные к скандалу вокруг семейной пары называют Настю женщиной легкого поведения и низкопробной артисткой. А самые впечатлительные обещают устроить ей расправу при встрече.

«Взяла б ремень да отшлепала так, чтобы вся дурь из головы вышла»;

«Будь ты проклята! Тебе все бумерангом вернется! Попадись мне только!»

«Когда лезешь в чужую семью, будь готова ко всему! Мало того, что спала с ним, так еще и обнародовала! Аплодисменты хотела? Получи теперь соответствующую реакцию! Еще хорошо отделалась!» — пишут неутомимые хейтеры.

В последнее время многие уверены, что звездная пара придумала историю с изменой Тарзана, чтобы привлечь к себе внимание перед выходом новой песни Королевой. «Шишки» за такой «обман» опять-таки прилетают Анастасии. В том числе за неубедительную игру в неразделенную любовь к стриптизеру.

«Обдурили людей и себя облили помоями!»

«Он ошибся в одном — в том, что выбрал эту девушку», — считают пользователи.

Сама любовница знаменитости не реагирует на негативные отзывы и продолжает делать публикации в микроблоге, не закрывая к ним комментарии.

В начале сентября Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По ее словам, муж привел домой двух дам, пока она находилась в отъезде, а по возвращении обнаружила пропажу. Вскоре Шульженко призналась, что приходила к артисту. В телешоу девушка заявила на публику, что давно строит с ним отношения и ждет от стриптизера ребенка. Позже информация о беременности не подтвердилась.

После назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. Глушко открестился от чувств к Анастасии и осудил ее за обнародование видео интимного характера с его участием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану.