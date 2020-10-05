Ургант «состарил» Гном Гномыча, Моргенштерна и Даню Милохина

В официальном аккаунте шоу «Вечерний Ургант» в Instagram появился снимок Гном Гномыча, Моргенштерна и Дани Милохина в преклонном возрасте. Таким образом авторы профиля шутливо поздравили население с международным днем пожилых людей.

«Молодежь, уважайте старших! В назидание подросткам мы искусственно состарили трех очень популярных молодых героев», — подписали коллаж сотрудники проекта.

Instagram @vecherniy_urgant

Для придания старческого вида Дане Милохину и Алишеру Моргенштерну использовался специальный фильтр, который искажает лицо и добавляет морщины. Фото сына Рудковской и Плющенко — Гном Гномыча видоизменять не стали, вместо этого команда Урганта вставила на его место снимок актера Дмитрия Харатьяна, что еще больше рассмешило подписчиков аккаунта.

В комментариях юзеры не скупились на хлесткие сравнения и остроумные шутки. Так, популярного рэпера сравнили с «опытным монгольским завоевателем» и отметили, что сын Плющенко, как вино, с возрастом становится только лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская умилилась, как Гном Гномыч кормит братика.