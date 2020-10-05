Известная российская актриса Лиза Арзамасова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото в ультракоротком платье. Она дополнила его пиджаком цвета слоновой кости от кинорежиссера Яны Недзвецкой. Она по совместительству является креативным директором нескольких брендов одежды для женщин.

«Полетала… В осень», — написала она и уточнила, что снимок был сделан ее матерью.

Несмотря на осеннее настроение у звезды «Папиных дочек», погода в Москве все еще почти летняя. Ближайшие два дня жителей столице порадует солнце и температура до 20 градусов тепла. Так что короткая длина платья у Арзамасовой вполне объяснима.

Instagram @liza_arzamasova

При этом актриса обычно предпочитает в одежде строгий стиль и консервативную длину юбок. Фанаты молодой артистки ожидаемо пришли в восторг от стройных ног своей любимицы.

«Лиза, ну хороша во всем! Нельзя скрывать такие ноги!»

«Ну абсолютно не похожи на себя! Сколько нового еще таите?»

«Лиза, какие ноги! Красота!»

«Твои ножки — просто идеал», — написали они в комментариях к посту.

Арзамасова недавно подтвердила слухи, что находится в отношениях с бывшим фигуристом Ильей Авербухом. Между влюбленными большая разница в возрасте — 21 год. Однако это не мешает им наслаждаться обществом друг друга. Недавно пара впервые появилась вместе на публике на передаче Ивана Урганта.

Ранее 5-tv.ru показывал ретро-фото матери Лизы Арзамасовой.