Глава Минприроды заявил о нетехногенном характере загрязнения вод на Камчатке

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил первые выводы экспертов по ситуации с загрязнением вод Тихого океана на пляжах Камчатки. По его словам, экологическая катастрофа с большей вероятностью не носит техногенный характер. Об этом говорят результаты проведенных экспертиз, пишет ТАСС.

«Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. <…> Скорее всего, это не техногенного происхождения», — сказал Кобылкин.

При этом министр призвал дождаться более точных сведений, которые должны появиться — часть анализов, по его словам, уже привезли для обработки в Москву.

Загрязнение вод Тихого океана было обнаружено на пляжах Камчатки местными серферами. Они пожаловались, что после купания у них слезились и опухали глаза, а на коже появлялось раздражение. Тогда забор проб воды показал превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два. Пострадала от загрязнения и местная фауна — морские звезды, ежи, осьминоги стали выбрасываться на сушу в попытках спастись из отравленной воды.

Ситуацию взял под контроль губернатор региона: Владимир Солодов лично посетил с экспертами все пляжи, где была обнаружена проблема. Кроме того, расследование экологической катастрофы было передано в центральный СК.

Ранее 5-tv.ru писал, как прокомментировали инцидент с загрязнением Тихого океана в Кремле.