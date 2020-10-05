Глава Минприроды заявил о нетехногенном характере загрязнения вод на Камчатке

|
Алина Потёмкина
28

При этом министр призвал дождаться более точных результатов анализов проб воды.

Глава Минприроды заявил о нетехногенном характере загрязнения вод на Камчатке

Фото: РИА Новости / Александр Пирагис

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил первые выводы экспертов по ситуации с загрязнением вод Тихого океана на пляжах Камчатки. По его словам, экологическая катастрофа с большей вероятностью не носит техногенный характер. Об этом говорят результаты проведенных экспертиз, пишет ТАСС.

«Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. <…> Скорее всего, это не техногенного происхождения», — сказал Кобылкин.

При этом министр призвал дождаться более точных сведений, которые должны появиться — часть анализов, по его словам, уже привезли для обработки в Москву.

Загрязнение вод Тихого океана было обнаружено на пляжах Камчатки местными серферами. Они пожаловались, что после купания у них слезились и опухали глаза, а на коже появлялось раздражение. Тогда забор проб воды показал превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два. Пострадала от загрязнения и местная фауна — морские звезды, ежи, осьминоги стали выбрасываться на сушу в попытках спастись из отравленной воды.

Ситуацию взял под контроль губернатор региона: Владимир Солодов лично посетил с экспертами все пляжи, где была обнаружена проблема. Кроме того, расследование экологической катастрофы было передано в центральный СК.

Ранее 5-tv.ru писал, как прокомментировали инцидент с загрязнением Тихого океана в Кремле.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.13
0.04 91.66
0.08
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октя...

Последние новости

18:54
Пожар в бывшей конюшне в усадьбе Голицыных локализован в Балашихе
18:48
Мертвая зона: Кто отравил побережье Камчатки?
18:37
Экс-сотрудник спецслужб США прокомментировал возможную вербовку Навального ЦРУ
18:33
Москва частично возвращается к ограничительным мерам по COVID-19
18:26
«Ничего не боюсь»: неунывающий пенсионер провел экскурсию по столице Нагорного Карабаха
18:18
«Был добрый, никогда не ругал»: Дочь Кантарии — о характере и подвиге героя СССР

Сейчас читают

Как танцует, так и спит: ТОП-5 признаков, что мужчина окажется хорош в постели
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октябре?
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок