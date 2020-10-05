Напавший с пистолетом на женщину с ребенком врач уволен в Петербурге

Эфирная новость 17

Агрессивный доктор набросился на мать в очереди в магазине.

Фото, видео: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Заместитель главврача одной из петербургских больниц, который напал на женщину с ребенком и угрожал им оружием, уволен. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Владимира Брацлавского задержали, у него изъяли травматический пистолет. Когда мужчине сообщили о статусе подозреваемого, ему тут же стало плохо. Под конвоем медика отправили в больницу — на этот раз как пациента. В клинике оказалась и пострадавшая.

Женщина, на которую набросился агрессивный доктор, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент произошел 3 октября в очереди у магазина. Петербурженка сделала замечание громко говорившему по телефону доктору. Это и вызвало неадекватную реакцию.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.13
0.04 91.66
0.08
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октя...

Последние новости

0:10
«Живого места от человека не осталось»: Видео с места страшной аварии на Кутузовском в Москве
23:55
Напавший с пистолетом на женщину с ребенком врач уволен в Петербурге
23:50
Бизнес-леди на «Гелендвагене» насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте в Москве
23:40
«Я не мать-наседка!» — жена Петросяна отказывается быть с ребенком круглосуточно
23:35
В сети бурно реагируют на новость о выписке инфицированного COVID-19 Трампа — ТОП лучших мемов
23:25
Алеся Кафельникова показала романтичные фото с бывшим женихом Ходченковой

Сейчас читают

«Не залеживаюсь»: Семенович рассказала, как борется с COVID-19
«Смотрите, не истончаются ли линии»: какие изменения почерка должны вызвать тревогу?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок