Напавший с пистолетом на женщину с ребенком врач уволен в Петербурге

Заместитель главврача одной из петербургских больниц, который напал на женщину с ребенком и угрожал им оружием, уволен. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Владимира Брацлавского задержали, у него изъяли травматический пистолет. Когда мужчине сообщили о статусе подозреваемого, ему тут же стало плохо. Под конвоем медика отправили в больницу — на этот раз как пациента. В клинике оказалась и пострадавшая.

Женщина, на которую набросился агрессивный доктор, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент произошел 3 октября в очереди у магазина. Петербурженка сделала замечание громко говорившему по телефону доктору. Это и вызвало неадекватную реакцию.