Напавший с пистолетом на женщину с ребенком врач уволен в Петербурге
Агрессивный доктор набросился на мать в очереди в магазине.
Фото, видео: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Заместитель главврача одной из петербургских больниц, который напал на женщину с ребенком и угрожал им оружием, уволен. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Владимира Брацлавского задержали, у него изъяли травматический пистолет. Когда мужчине сообщили о статусе подозреваемого, ему тут же стало плохо. Под конвоем медика отправили в больницу — на этот раз как пациента. В клинике оказалась и пострадавшая.
Женщина, на которую набросился агрессивный доктор, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент произошел 3 октября в очереди у магазина. Петербурженка сделала замечание громко говорившему по телефону доктору. Это и вызвало неадекватную реакцию.
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