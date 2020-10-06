Карельская семья подарила музею ункальное пальто писателя Довлатова

В музее Сергея Довлатова в Пушкинских горах появился уникальный экспонат — кожаное пальто, которое носил писатель. Похоже, это единственная в России вещь, принадлежащая Довлатову. Остальной гардероб он забрал с собой, уехав в США. А это пальто — забыл, когда гостил у поэта-диссидента Льва Друскина. Его вдова передала вещь знакомым.

«Мама была в гостях у вдовы поэта Льва Друскина. Она показывала свою квартиру и завела в кабинет, и там висело пальто. Она говорит: вот, это пальто Довлатова. Очень много места занимает, может быть, кто-нибудь возьмет это пальто?» — рассказала Вера Мешко.

Носить пальто не стали, но и выбросить не решились. Так довлатовский артефакт провисел почти три десятка лет в шкафу карельской семьи.