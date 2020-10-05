Австрийский политолог допустил связь Навального с западными спецслужбами

Возможное отравление блогера Алексея Навального, если оно имело место, было выгодно странам Запада, но никак не России. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил генеральный секретарь Института Суворова в Австрии Патрик Поппель. Более того, по его мнению, Навальный мог контактировать со зарубежными спецслужбами.

«Работал ли господин Навальный на западные спецслужбы или был ли он тайным агентом зарубежных спецслужб? Тут сложно ответить однозначно, но все говорит о том, что он мог быть в контакте с работниками зарубежных спецслужб. Это кажется вполне возможным», — сказал политолог.

Кроме того, по его словам, Навальный мог пользоваться поддержкой с Запада. Это частая практика, поэтому в таком предположении нет ничего удивительного.

«Была ли у господина Навального поддержка с Запада? Конечно, оппозиция режима того или иного государства всегда поддерживается противниками из-за рубежа. Это нормальный в политике процесс», — заключил Поппель.

О работе Навального на ЦРУ ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во внимание Кремля блогер попал после экстренной госпитализации с борта самолета, где ему стало плохо 20 августа. Мужчина впал в кому, российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке его в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.

Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий экс-сотрудника спецслужб США по поводу возможной связи Навального с ЦРУ.