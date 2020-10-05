Экс-сотрудник спецслужб США прокомментировал возможную вербовку Навального ЦРУ
О связи блогера с разведкой США во время его пребывания в Германии ранее заявил Дмитрий Песков.
Фото, видео: ТАСС / SERGEI ILNITSKY; 5-tv.ru
Предполагаемая связь российского блогера Алексея Навального с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) имеет все шансы на реальное существование. Такая практика присуща странам Запада, заявил в беседе с 5-tv.ru бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт.
По его словам, Вашингтону выгодно иметь агентов влияния в России для дестабилизации политической обстановки внутри нее.
«Это вполне возможно, потому что иметь таких агентов влияния внутри страны — это ключ, который ЦРУ и другие разведки часто используют, чтобы дестабилизировать ситуацию там. А в правительстве США есть определенные силы, которые хотят конфликта с Россией», — заметил Беннетт.
Он отметил, что привлекать оппозиционных блогеров и журналистов других стран к работе на спецслужбы — в практике США. Более того, там интересуются личностью самого Навального и его подписчиками.
«К тому же они заинтересованы в информации — кто его подписчики, кто его читает, чтобы понимать свою целевую аудиторию и влиять на нее», — добавил Беннетт.
О работе Навального на ЦРУ ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во внимание Кремля блогер попал после экстренной госпитализации с борта самолета, где ему стало плохо 20 августа. Мужчина впал в кому, российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.
Родственники Навального настояли на перевозке его в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.
Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия отказала посольству РФ в просьбе о консульском доступе к Навальному.
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