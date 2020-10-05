«Коронованная Анна»: Семенович заболела коронавирусом
Звезда объяснила, почему пыталась скрыть свое состояние здоровья от поклонников.
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Уже неделю Анна Семенович находится дома на самоизоляции. Экс-солистка группы «Блестящие» почувствовала себя неважно и решила отменить все дела, отлежаться и заняться лечением. Девушка сначала подумала, что ее «просто продуло», но ее крайне беспокоила потеря вкуса к еде.
Сегодня певица призналась своим поклонникам в Instagram, что «вирус COVID-19 добрался и до нее». Свое молчание по этому поводу она объяснила тем, что не хотела пугать фанатов, пока не получит точные данные о своей болезни.
«Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! Ваша коронованная Анна», — написала Семенович в своем микроблоге.
В комментариях фолловеры принялись желать любимице скорейшего выздоровления, обсуждать вакцины от COVID-19 и вероятность второй волны эпидемии. Некоторые даже рассказали о собственном опыте перенесенного заболевания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголый Стас Костюшкин ощупал грудь Семенович.
- 5 окт
- В Кремле прокомментировали рост числа инфицированных коронавирусом в России
- 5 окт
- Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу
- 5 окт
- Эпидемиолог назвал опасные по заражению коронавирусом места
- 5 окт
- Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян
- 5 окт
- Муж Седоковой заразил певицу коронавирусом?
- 5 окт
- Проблемы с сердцем у Бедроса Киркорова начались на почве коронавируса
- 5 окт
- Инфицированный COVID-19 Трамп поприветствовал сторонников из окна авто — видео
- 4 окт
- Новое опасное последствие коронавируса? Что думают российские врачи
- 4 окт
- Американские журналисты рассказали о панике Трампа, узнавшего о COVID-19
- 4 окт
- Донни VS Джонни: дебаты Трампа и Байдена разочаровали американских домохозяек
Читайте также
83%
0.04 91.66
0.08
Нашли ошибку?