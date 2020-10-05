«Коронованная Анна»: Семенович заболела коронавирусом

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Татьяна Меркер
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Звезда объяснила, почему пыталась скрыть свое состояние здоровья от поклонников.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Уже неделю Анна Семенович находится дома на самоизоляции. Экс-солистка группы «Блестящие» почувствовала себя неважно и решила отменить все дела, отлежаться и заняться лечением. Девушка сначала подумала, что ее «просто продуло», но ее крайне беспокоила потеря вкуса к еде.

Сегодня певица призналась своим поклонникам в Instagram, что «вирус COVID-19 добрался и до нее». Свое молчание по этому поводу она объяснила тем, что не хотела пугать фанатов, пока не получит точные данные о своей болезни.

«Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! Ваша коронованная Анна», — написала Семенович в своем микроблоге.

Instagram @ann_semenovich

В комментариях фолловеры принялись желать любимице скорейшего выздоровления, обсуждать вакцины от COVID-19 и вероятность второй волны эпидемии. Некоторые даже рассказали о собственном опыте перенесенного заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголый Стас Костюшкин ощупал грудь Семенович.

Тема:
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