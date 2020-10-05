Тарзан с Королевой появились перед камерой в обнимку после слухов об изменах

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Карина Бернтгольц
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Супруги записали видеообращение к боксерам с космодрома «Плесецк».

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин, Instagram @tarzan___official

Известная певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, впервые появились вместе перед камерой после слухов о разладе в семье. С тех пор, как стало известно, что стриптизер изменил звезде с молодой актрисой Анастасией Шульженко, супруги перестали снимать совместные фото и видео для социальных сетей.

Наконец, знаменитости, порадовали пользователей долгожданным контентом. В Instagram-аккаунте Тарзана появилась нежная сторис, на которой он обнимает свою жену. Поводом для ролика стало радостное событие.

«Поздравление с юбилеем боксеров космодрома „Плесецк“ с десятым юбилеем», — подписал пост муж Королевой.

Юзеры заметили, что на кадрах знаменитости выглядят улыбающимися и не подают вида, что в их семье нарушилась гармония, строящаяся годами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану.

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