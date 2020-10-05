Адвокат: бойфренд Конкиной просил не расследовать ее убийство

Подозрения в причастности жениха Софии Конкиной Михаила Серова к ее смерти навлек на себя он сам. Об этом рассказала адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко во время пресс-конференции на телеканале 360.

Как сообщал 5-tv.ru, Следственный комитет не исключает версию об убийстве девушки. Ее бойфренд ныне выступает в деле главным подозреваемым. Юрист уточнила, что изучила текстовые и голосовые сообщения в телефоне покойной.

Из содержимого стало ясно, что трехмесячные отношения Софии с Михаилом были отнюдь не теплыми, как описывал их молодой человек. Сожители часто ругались, преимущественно из-за несдержанного поведения Серова. Конкина жаловалась подругам, что партнер закатывает ей сцены, и что она хочет разорвать эту связь. Молодой человек ревновал избранницу, пытался контролировать ее контакты и перемещения.

Впрочем, поводы для ревности у него имелись. По словам юриста, София проявляла интерес к другому ухажеру и, вероятно, успела завести с ним роман на стороне. В том числе предположительно встречалась с мужчиной накануне своей смерти и, возможно, за несколько часов до рокового похода в бассейн.

Сам же Михаил привлек к себе внимание с первого телефонного разговора, вспомнила Нитченко. Услышав от нее о расследовании убийства, Серов попросил не заниматься этим делом. Тогда юрист поняла, что жениху есть, что скрывать.

«Мы изначально не подозревали Михаила. Он сам навлек на себя подозрения своим поведением, своими высказываниями. Когда я впервые ему позвонила, сказала: „Мы приносим вам соболезнования в связи со смертью вашей любимой женщины. Я хочу вас успокоить, мы проводим расследование и добиваемся установления истины. Если это было убийство, мы найдем ответы“. На что он мне ответил: „Я вас прошу, не надо расследовать. Она умерла своей смертью. Зачем вы лезете?“ Мне об этом даже отец не сказал, который имеет на это больше прав, чем человек, который знал ее три месяца», — поделилась адвокат.

На этом перечень список подозрительных доводов в сторону Михаила не заканчивается. Так, Серов до сих пор не предоставил свое алиби на момент инцидента с Конкиной в бассейне. Известно лишь, что в эти вечерние часы он отсутствовал дома.

София Конкина скончалась 24 сентября в реанимационном отделении московской больницы. Ее доставили туда после инцидента в фитнес-центре «Джамп-клуб». В момент занятий в бассейне девушка оказалась на дне и, по предварительным данным, провела там около минуты. Отец 32-летней женщины, Владимир Конкин, не верит, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.

Ранее 5-tv.ru писал, что няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери.