«Улыбка не правдива»: психолог оценила последнее фото Конкиной с женихом

Эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова рассказала, что таится за улыбками погибшей Софии Конкиной и ее жениха на их последних совместных фото. Светлана отмечает, что так как фотографии постановочные, верить улыбкам не стоит. О неискренности говорят общая напряженность в теле, осунувшиеся плечи Софии. Но тот факт, что между влюбленными на фото есть телесный контакт, говорит о взаимной симпатии.

«Улыбка неискренняя за счет подавления в уголках губ. То есть улыбка не растягивается по диагонали к ушам, а скорее идет по горизонтали немного с напряжением. Но с чем это связано на самом деле, нам сказать сложно, потому что, возможно, в момент фотографии ее возлюбленный что-то говорил, что ей, может быть, не очень понравилось, или был нетерпелив в момент фотосессии, может быть, какие-то комментарии были», — считает эксперт.

Светлана считает, что причину дискомфорта Конкиной понять сложно, но фотографии точно говорят: между героями фото есть доброжелательный контакт, но девушка выглядит неискренней и испытывает некоторое напряжение.

Instagram @mimimishka3377

Что касается жениха Конкиной Михаила, он улыбается правдиво и чувствует себя комфортно. Но его улыбка все же выдает некоторые особенности личности.

«Мимика имеет свойство деформироваться в зависимости от наиболее часто испытываемых эмоций или состояний. Здесь я могу увидеть, что за счет частоты подавления гнева, возможно, или некого напряжения, или недовольства, мы видим, что губы истончились, и изначально уголки губ немножко опущены вниз. Отсюда мы можем предположить, что это связано с общим эмоциональным фоном человека, который он в себе воспроизводит день ото дня, не замечая этого сам», — подытожила эксперт.

София, дочь актера Владимира Конкина скончалась, утонув в бассейне столичного центра «Джамп-клуб» 24 сентября. В крови 32-летней женщина нашли алкоголь и снотворное. Адвокат семьи Конкиных назвал именно Михаила основным подозреваемым по делу о смерти дочери актера.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение медиума Анны Гехман о женихе Софии. Экстрасенс назвала Михаила абьюзером и предположила, что его возлюбленная была зависима и боялась его.