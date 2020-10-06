Удобно и безопасно: Оформление выплат по ОСАГО хотят перевести в онлайн-формат

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Соответствующую инициативу уже поддержали в Министерстве финансов.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В Госдуме собираются отменить бумажную волокиту с выплатами по ОСАГО и перевести этот процесс в онлайн. Как рассказали «Известиям» авторы законопроекта, нововведение исключит так называемый «человеческий фактор» при возмещении убытков и ускорит оформление документов.

Для передачи страховщикам заявлений, фото и видеоматериалов разрабатывается мобильное приложение. Также для обмена информацией будет использоваться Единый портал Госуслуг. Идею уже одобрили в Минфине.

На разработку и тестирование приложений у разработчиков есть больше года — новые правила собираются ввести в январе 2022 года. Эксперты оценили инициативу положительно. По их словам, электронный документооборот серьезно ударит по бизнесу мошенников, которые торгуют поддельными полисами ОСАГО. К тому же, система позволит выявить и водителей, которые специально покупают фальшивки в надежде сэкономить.

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