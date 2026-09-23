Утильсбор, производство и импорт: что ждет автомобильный рынок России

Утильсбор на автомобили вырастет в России с 2027 года

Минпромторг России сообщил о плановом повышении ставок утилизационного сбора на транспортные средства с начала 2027 года. Размер индексации составит от 10 до 20% в зависимости от категории автомобиля.

В министерстве уточнили, что повышение станет очередным этапом долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. По словам представителей ведомства, такой подход должен обеспечить более предсказуемые условия для инвестиционных решений, реализации промышленных проектов и дальнейшей локализации производства автомобилей в России.

Производство автомобилей в России

В Минпромторге заявили, что на большинстве автозаводов, которые ранее были оставлены иностранными партнерами, производство восстановлено. Сейчас в легковом сегменте выпускаются автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей — от массовых до премиальных.

По данным ведомства, за январь–август текущего года доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%. Этот показатель вырос на 8,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие автокомпонентной отрасли

Еще одним направлением работы в Минпромторге назвали развитие производства комплектующих. С 2022 года в России удалось заместить около половины из 740 критически важных позиций автокомпонентов и материалов.

Поддержка предприятий осуществляется в рамках программы Фонда развития промышленности «Автокомпоненты». Как сообщили в ведомстве, в рамках этой программы были профинансированы 107 проектов, объем льготных средств превысил 133 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций составил более 291 миллиарда рублей.

В автомобильной отрасли, по оценке министерства, заняты около 300 тысяч человек. Еще более 380 тысяч сотрудников работают в сфере производства автокомпонентов, которая объединяет около 800 компаний. С учетом производителей материалов и поставщиков сырья число занятых в отрасли достигает примерно миллиона человек.

Импорт мощных автомобилей с пробегом сократился

Ранее сообщалось, что в августе 2026 года доля ввоза в Россию подержанных автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил снизилась до 2,3% от общего объема импорта машин старше трех лет. Этот показатель стал минимальным за всю историю наблюдений.

Годом ранее такие автомобили занимали около 46% в структуре поставок. В октябре–ноябре 2025 года, перед изменением параметров утилизационного сбора, их доля превышала 67% всего импорта подержанных машин.

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