Пьяный житель Карелии жестоко избил четырехмесячного сына

Изрядно нетрезвый 36-летний житель Карелии жестоко избил четырехмесячного сына. Как сообщает региональный Следственный комитет, вопиющий инцидент произошел в квартире одного из домов в Петрозаводске.

Следователи выяснили, что в злополучный день малыш находился дома вместе с отцом. Мать ребенка в этот момент отсутствовала. Пьяный изверг, по невыясненным пока причинам, набросился на сына и несколько раз ударил его рукой по голове. Пострадавший мальчик с черепно-мозговой травмой был госпитализирован. В настоящее время он находится на лечении.

Горе-отец был задержан и вскоре арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего».

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Помимо прочего, будет определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.

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