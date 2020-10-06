Потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова подали иски и компенсации морального вреда на три миллиона рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Смертельная авария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня. 8 сентября Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.