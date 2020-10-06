Детали жуткого ДТП: сначала сбил Gelandewagen со звездой «Холостяка» за рулем, потом переехал Jaguar

|
Василий Заика
Эксклюзив 7 370

Авария произошла за час до полуночи 5 октября на Кутузовском проспекте в Москве.

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru стали известны подробности смертельной аварии с участием звезды шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. Вечером 5 октября женщина ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту в Москве.

Согласно информации 5-tv.ru, в районе 7-го километра магистрали автоледи сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. После удара горе-пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Известно, что подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП.

По предварительным данным, Виктория Короткова управляла авто будучи трезвой. Mercedes зарегистрирован на мужчину, который имеет три неоплаченных штрафа на общую сумму 2 500 рублей.

Звезда «Холостяка» сразу после аварии была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение мозга из-за сильного удара подушкой безопасности. Однако вскоре женщина покинула медучреждение на патрульной машине ГИБДД.

Виктория Короткова была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Во время участия в телепроекте фактически она еще состояла в браке. После череды свиданий с Егором Кридом она подала на развод. На протяжении текущего года автоледи 28 привлекалась к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда.

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:41
Сергей Шакуров госпитализирован с COVID-19
11:39
Пьяный житель Карелии жестоко избил четырехмесячного сына
11:30
«Планетарные циклы»: Василиса Володина сделала прогноз о развитии пандемии коронавируса
11:28
«Одноклассники» и ResearchMe подвели итоги Дня учителя
11:11
Башар Асад нашел главного инициатора конфликта в Нагорном Карабахе
11:08
В Ставрополе задержан экс-сенатор от Карачаево-Черкесии

Сейчас читают

Детали жуткого ДТП: сначала сбил Gelandewagen со звездой «Холостяка» за рулем, потом переехал Jaguar
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
«Ножки — просто идеал»: Лиза Арзамасова удивила фанатов непривычным мини

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок