Намеки подсознания: как сны о смерти, выпадении зубов и сексе толкуют сонники и наука

Психологи называют мир сновидений — параллельной реальностью, в которой также живет человек. Именно в ней проявляются все потайные мысли и желания. Более того, «бессознательное» состояние и образы в нем является отражением реальной сознательной жизни человека. Психолог юнгианского направления и арт-терапевт Сергей Антонов с научной точки зрения растолковал значение снов про смерть, выпадение зубов и волос, а также смысл эротических снов. Любопытно, как те же сюжеты объясняются в сонниках Ванги, Нострадамуса и других мистиков.

Научный подход

Психолог называет совершенно нормальным явлением, когда человеку в снах видится смерть собственная или близких ему людей, а также угроза жизни, погоня или преследование.

«В первую очередь, не нужно связывать это с реальной физической смертью, потому что сновидение, оно символично», — предупредил арт-терапевт.

По словам, Антонова смерть, как символ, может означать переход в другое состояние, «смерть» прежней идентичности, перемены в характере и судьбе человека. Такие перемены часто происходят на этапах взросления и так называемых «кризисах возраста», именно тогда людям часто видятся сны о смерти.

Выпадение зубов и волос во сне специалист связал с чувством беззащитности, которое человек испытывает в реальной жизни. В бессознательном состоянии, по его словам, зубы являются не только инструментом пережевывания пищи, но выполняют «защитную функцию», являются «оборонительным приспособлением».

«Чувство беззащитности может возникать при потере важных, значимых объектов и людей. Мы можем предчувствовать уход из жизни наших родных, и сновидение, оно по-своему это отображает», — пояснил Сергей Антонов.

Психолог юнгианского направления заявил, что существуют сны, которые могут говорить о ближайшем будущем, а также отображать реальные желания человека, например, эротические сновидения.

«Сны символичны, и не нужно их воспринимать как-то, что напрямую может произойти, но одна из их функций — это компенсация того, что мы недостаточно получили в жизни. Нам не хватает, например, секса, и нам снятся эротические сны», — отметил психолог.

Толкование по сонникам

Научный подход, по словам Сергея Антонова, разнится с «бытовым» толкованием сновидений по сонникам. Увидев во сне яркий образ, человек чаще всего обращается к книгам Ванги, Нострадамуса и других мистиков, чтобы найти объяснение своего сна.

Большинство сонников пророчат долголетие человеку, увидевшему во сне собственную смерть. Гибель близкого человека толкуют как утрату источника наслаждений, как предстоящий разлад в ваших с ним отношениях, и даже как реальную смерть родственника.

Выпадение зубов и волос может сниться к грустным известиям, череде неудач и большому горю. Нострадамус предрекал, что увидеть во сне пустую лунку от выпавшего зуба значит, что вы состаритесь раньше положенного, поскольку быстро будете терять жизненные силы.

По соннику Фрейда, секс во сне будет означать измену своему партнеру в реальной жизни. Другие книги предсказывают успехи в карьере и в развитии бизнеса, а также психологическое опустошение и депрессию.

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