В Москве прошла вторая по счету церемония вручения премии ТЭФИ-KIDS, в которой отмечаются проекты российского детского телевидения. В этом году победителей выбирали из 120 кандидатов.

Жюри признало «Карусель» лучшим телеканалом. Лучшим телевизионным сериалом назвали «Дорогого папу». Уменьшенную версию статуэтки «Орфей» получил короткометражный мультфильм «Переезд» о новых приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Лучшей ведущей стала девятилетняя Анастасия Князева, девочка известна благодаря шоу «Тыц парад» на канале СТС-KIDS.

В кулуарах мероприятия художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский постарался сформулировать, каким, по его мнению, должно быть современное детское телевидение.

«Детское телевидение должно быть интересно детям! Если это не интересно детям, а интересно тем, кто его делает, то зачем это делать?» — эмоционально порассуждал кинорежиссер.

Грачевский также отметил, что дети сегодня «совершенно другие», и «меняются каждые пять лет». Такое явление он связал с широким распространением интернета и увлечением детей социальными сетями.

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