Путин распорядился обеспечить россиян спортом шаговой доступности

Эфирная новость 24

Президент РФ провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Фото, видео: Depositphotos / martinan; 5-tv.ru

Итоги десятилетней стратегии развития физкультуры и спорта подвели на совещании с Владимиром Путиным. Результаты — впечатляющие. За это время доля постоянно тренирующихся россиян увеличилась с 15 до 43%! Средняя продолжительность жизни тоже заметно выросла — на четыре с половиной года.

«Между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества и, главное, продолжительности жизни — абсолютно прямая связь. Это знают не только специалисты, это для всех очевидно. Объективные данные об этом как раз и говорят, свидетельствуют», — отметил президент РФ.

В новой стратегии поставлены не менее амбициозные задачи. Через десять лет постоянно заниматься спортом должны большинство россиян. Поэтому государство намерено переключить внимание со строительства крупных арен и стадионов на развитие массового спорта. Президент распорядился обеспечить оборудованием и инфраструктурой школы и вузы, места жительства — это будет спорт шаговой доступности. Причем большинство занятий должны быть бесплатными.

В новой стратегии, отметил Путин, также необходимо учесть возможные форс-мажоры — такие как коронавирус. Даже в подобных условиях россиянам необходимо сохранять физическую активность, а нашим сборным — не допускать сбоев в тренировках.

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