Путин: Россия готова поделиться с зарубежными партнерами моделью «Пушкинской карты»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 47 0

Программа помогает молодым людям знакомиться с культурными событиями при поддержке государства.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

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Россия готова передавать другим государствам опыт реализации программы «Пушкинская карта». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Мы готовы делиться этими наработками. Тем более, что цифровая модель „Пушкинской карты“ легко адаптируется для других стран», — сказал глава государства.

Путин рассказал, что программа позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, кинотеатры, театры и концерты при поддержке государства.

«Тем самым (программа. — Прим. ред.) встраивает культуру в повседневность школьников и студентов, дает возможность ее достижения, осмысления. Причем через личный опыт», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к сотрудничеству со всеми партнерами. По словам Путина, одной из задач БРИКС является развитие практического и делового взаимодействия между государствами.

Глава государства также подчеркивал важность укрепления механизмов сотрудничества внутри объединения и отмечал, что Россия не намерена замыкаться в рамках национального или партнерского взаимодействия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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