На золотодобывающей компании в Бурятии вода из отстойника вылилась в реку

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Александр Просяник
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Инцидент произошел после прорыва дамбы на предприятии в Закаменском муниципальном районе.

На золотодобывающей компании в Бурятии вода из отстойника вылилась в реку

Фото: ВКонтакте @zakamenskanonim

В Закаменском районе Бурятии в реку Джида попала технологическая вода из отстойника на золотодобывающем предприятии «СП-Инвест». В результате прорыва дамбы водоем окрасился в грязно-коричневый цвет.

Как рассказали в Росприроднадзоре, ведомство изучает все обстоятельства произошедшего. Авария произошла накануне, 5 октября. В настоящее время известно, на предприятии ООО «СП-Инвест» в ходе проведения работ на россыпи золота ручья Горхын прорвало дамбу. Вся техническая вода, которая находилась в отстойнике, вылилась в реку.

Уточняется, что в водоем попала вода после промывки песчаной гравийной смеси, пишет местное СМИ «Аригус». При этом сейчас дамба уже восстановлена. Специалисты Росприроднадзора взяли пробу воды и в ближайшее время озвучат результаты исследований.

ВКонтакте @zakamenskanonim

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в реке на Камчатке обнаружены странные отложения на дне.

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