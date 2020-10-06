В реке на Камчатке обнаружены странные отложения на дне

Ученые обнаружили странные отложения на дне впадающей в Авачинский залив реки Налычева на Камчатке. Специалисты регионального филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) также выявили изменения цвета воды и пену вдоль берегов.

«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — цитирует врио руководителя КамчатНИРО Александра Варкентина РИА Новости.

Специалистами был осуществлен забор проб воды и грунта. Материалы были направлены для проведения исследования в лабораторию Тихоокеанского филиала ВНИРО во Владивостоке. Образцы воды и грунта также переданы экспертам Следственного комитета РФ. В результате проведенных трех независимых исследований будут сделаны выводы о наличии природных или техногенных факторов случившегося.

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