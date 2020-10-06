Кто виноват в срыве сроков реставрации исторических зданий в Петербурге?

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Скандальный ремонт Консерватории имени Римского-Корсакова вновь будут рассматривать в суде.

Фото, видео: Wikimedia / Alex 'Florstein' Fedorov; 5-tv.ru

Скандальный ремонт Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге вновь будут рассматривать в суде. На этот раз жалоба поступила на Северо-Западную дирекцию Министерства культуры от подрядчика, который требует компенсации за расторжение контракта. Впрочем, вопросов к реконструкции и растрате бюджетных средств множество. Но главный — когда петербуржцы наконец увидят отреставрированную консерваторию?

Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов разбирался. Подробности в репортаже.

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