Пожар в историческом здании в Хабаровске ликвидирован

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Причины возникновения огня устанавливают специалисты.

Пожар в историческом здании Хабаровска — что произошло

Фото: max.ru/МЧС Хабаровского края/id2721120700_gos

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Пожар в историческом деревянном здании на улице Калинина в Хабаровске полностью потушен. Об этом заявили в пресс-службе краевого МЧС.

В ведомстве заявили, что о ликвидации возгорания сообщил в 03:12 по местному времени 28 сентября (20:12 мск 27 сентября) ответственный за операцию. Огнеборцы также завершили проливку и разобрали поврежденные элементы чердачного перекрытия.

В министерстве подчеркнули, что специалистам Госпожнадзора МЧС и сотрудникам Испытательной пожарной лаборатории ФПС по краю предстоит обследовать место ЧП и собрать доказательства, чтобы установить причины возникновения огня.

Ранее 5-tv.ru писал о возгорании, которое вспыхнуло в здании, построенном 1911 году. Объект более века назад принадлежал купцам Семену Таболову и Александру Битарову, а сейчас в нем находились несколько точек общественного питания.

В ликвидации пожара участвовали 25 человек и восемь единиц техники. Спасатели локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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