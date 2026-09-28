«Они живы»: сын пропавших Усольцевых отказался от иска о признании их умершими

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Мужчина по-прежнему не верит, что история закончилась трагедией

Будет ли сын Усольцевых подавать заявление на признание

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Сын семьи Усольцевых отказался требовать признания родственников умершими

Сын пропавшей с супругом и дочерью в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не намерен оформлять признание семьи погибшей, так верит в спасение родных. Об этом он сообщил ТАСС.

«Нет, не буду (подавать в суд — Прим.ред). Как по мне, будет лицемерно подавать в суд на признание моих родителей умершими, если я искренне верю, что они живы», — подчеркнул мужчина.

Баталов неоднократно сообщал, что не намерен добиваться через суд признания родителей умершими. В частности, свою позицию он подтверждал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. По его словам, само по себе исчезновение родных нельзя считать доказательством трагедии, поэтому Даниил не готов считать семью погибшей.

Исчезновение семьи Усольцевых

История вокруг исчезновения семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины — длится уже больше года. Они пропали без вести 28 сентября, когда отправились в поход к горе Буратинка. Их автомобиль был обнаружен на окраине села Кутурчин, однако на месте нахождения транспортного средства пропавших не было.

Следователи рассматривали множество версий, в том числе криминал и несчастный случай. При этом некоторые эксперты говорили и о возможном нападении диких животных. Окончательная причина исчезновения семьи не установлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Исчезновение семьи Усольцевых
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