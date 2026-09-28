«Цифровой портрет» жертвы: как мошенники применяют данные о работе и СНИЛС

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Аферистов заинтересует даже самая безобидная информация о человеке.

Как мошенники используют СНИЛС и данные о работе для афер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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МВД: мошенники используют сведения о работе и СНИЛС для обмана

Злоумышленники нередко применяют сведения о месте работы будущей жертвы в своих преступных схемах — это помогает им сделать убедительный поддельный рабочий чат и представиться коллегами или начальством. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

Еще одним распространенным инструментов мошенников стал номер СНИЛС. В министерстве подчеркнули, что с его помощью аферисты вводят человека в заблуждение. Они сообщают о якобы случившейся компрометации учетных записей и запускают цепочку обманных действий.

В ведомстве отметили, что в арсенале преступников могут быть истории с «переводами на счета террористов», фиктивными проверками правоохранителей и требованиями передать наличные курьеру «для декларации».

В МВД пояснили, что аферисты способны включить в «цифровой портрет» пострадавшего даже ту информацию, которая кажется безобидной. Именно на основе этого портрета злоумышленники планируют и реализуют адресные атаки.

Ранее 5-tv.ru писал о фразе, которая моментально выдает мошенника в телефонном разговоре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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